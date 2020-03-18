Комитет Рады не поддержал изменения "слуги" Бужанского с законом о языке, - Вятрович
18 марта, 2020, 12:54
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал инициативу депутата от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского об изменениях языкового законодательства
Об этом он написал в Facebook.
"Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал инициативу депутата Бужанского об изменениях языкового законодательства. Борьба продолжается!" - написал он.
- Народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко заявила, что нардепы от "Слуги народа" пытаются провести через комитет Рады законопроект об увеличении объема русского языка в школах.
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