 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКомитет Рады не поддержал изменения "слуги" Бужанского с законом о языке, - Вятрович

Комитет Рады не поддержал изменения "слуги" Бужанского с законом о языке, - Вятрович


фото: volyn24
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал инициативу депутата от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского об изменениях языкового законодательства

Об этом он написал в Facebook.

"Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал инициативу депутата Бужанского об изменениях языкового законодательства. Борьба продолжается!" - написал он.

  • Народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко заявила, что нардепы от "Слуги народа" пытаются провести через комитет Рады законопроект об увеличении объема русского языка в школах.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 марта, 2020 среда

больше новостей

18 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать