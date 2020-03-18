Карантин: аэропорт "Борисполь" закрыл терминал D

18 марта, 2020, 11:59

Международный аэропорт "Борисполь" с 18 марта закрыл основной терминал D для оптимизации деятельности и в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе аэропорта.

"С целью оптимизации хозяйственной деятельности и уменьшения затрат на обслуживание инфраструктуры чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения будут переведены из терминала D в терминал F в 00:01 по киевскому времени 18 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие сообщения направлены также всем контрагентам и арендаторам, которые расположены на территории терминала D международного аэропорта "Борисполь", для принятия решения об ограничении их функциональной или хозяйственной деятельности.

Администрацией. также принято решение об обеспечении жизнедеятельности аэропорта минимально необходимым количеством работников: "Очередные и аварийные структурные подразделения аэропорта будут задействованы в количестве, необходимом для поддержания надлежащего уровня безопасности международного аэропорта в случае чрезвычайных ситуаций".

Также сообщается, что для уменьшения расходов аэропорта проводятся мероприятия по безаварийной остановке объектов и отдельных систем предприятия с одновременным повышением пожарной и техногенной безопасности на объектах Международного аэропорта "Борисполь", которые временно приостанавливают свою работу.

"К сожалению, результатом ограниченной хозяйственной деятельности аэропорта из-за прекращения регулярного пассажирского авиасообщения станет существенное снижение доходов предприятия. На время действия ограничительных мер часть аэропорта "засыпает". Но мы искренне надеемся, что мир в ближайшее время сможет преодолеть пандемию Covid-19, и небо над Украиной и над "Борисполем" вновь заполнят самолеты ", - добавляют в пресс-служба.