Как убедить пожилых людей остаться дома во время карантина, - советы медицинского консультанта

18 марта, 2020, 09:56

Парадоксально, но убедить человека почтенного возраста остаться дома бывает сложнее, чем молодого и социально активного

Несколько советов в комментарии Еспресо.TV дала Елена Черненко, основатель и директор агентства системного консалтинга в медицине "МедКапиталГруп"

Несмотря на информационные кампании, люди вокруг (и не только пожилые) тотально не понимают смысла эпидемической опасности и роли карантина. Чтобы убедиться в этом, спросите у нескольких родственников и знакомых: "Зачем нужен карантин?" и услышите ответ: "Потому, что вирус опасен".

Чем старше человек, тем выше вероятность, что он не понимает эпидемического характера опасности! Я объясняю "на пальцах", рисую схему различных кривых заболеваемости, сбрасываю на вайбер и затем комментирую. Сделайте это для пожилого родственника и убедитесь, что он вас понял.

Не понимая характера угрозы, люди почтенного возраста воспринимают ограничительные меры исключительно как заботу о них самих ("чтобы я не заразился"). Мы усиливаем это, когда говорим старшим родственникам: "ты в группе риска".

Но с чувством личной опасности у наших людей в возрасте "за 60" все устроено своеобразно.

Практически у всех включается сценарий не "прятаться", а "бежать и что-то делать". Отсюда - паническое затаривание в магазинах, на ярмарках и т. д. Отсюда - иррациональное нежелание оставаться бездеятельным дома. Бежать от опасности.

Среди пожилых есть фаталисты, которые говорят: "чему быть, того не миновать, я ничего не боюсь", и такие очень склонны нарушать карантин.

Что делать?

Объясните бабушке, что, кроме личных рисков, она сама может стать источником заражения для соседей, и для некоторых из них болезнь окажется смертельной.

Обдумайте четко, в чем смысл изоляции с акцентом "не навредить окружающим". По опыту, это значительно более весомый аргумент для наших людей почтенного возраста, чем личный риск!

Актуальными переживаниями хочется поделиться. Пожилые люди могут стремиться выходить из дома просто для того, чтобы обменяться мнениями с соседкой, с продавщицей в магазине, даже с врачом в поликлинике. А мы этого не понимаем, почему это происходит, если мы готовы затаривать продуктами, привести все сами, заказать доставку. А вопрос во вторичной выгоде - коммуникации.

Социальные контакты пожилого человека сильно редуцированны, но в такой ситуации ему нужен апдейт, коммуникация и поддержка.

Обеспечим это сами. Разговаривайте с пожилыми членами семьи по телефону. Разговаривайте часто. Поддерживайте. Похвалите за соблюдение карантина. Обсуждайте новости и снабжайте ссылками на достоверные публикации. Отвечайте на вопросы.

Этим самым вы очень повысите вероятность того, что ваши мама, папа или бабушка не нарушат карантин.