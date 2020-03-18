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Espreso.tvОбществоКабмин назначил нового главу Тернопольской ОГА, - нардеп Гончаренко

Кабмин назначил нового главу Тернопольской ОГА, - нардеп Гончаренко


фото: rohatyn.if.gov.ua
Кабинет министров Украины согласовал назначение главой Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша

Об этом сообщил нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.

Ранее Труш занимал должность главы Рогатинской районной госадминистрации Ивано-Франкивщны во время работы там действующего премьера Дениса Шмыгаля председателем ОГА.

"Председателем Тернопольской областной государственной администрации назначен Владимир Труш, который работал со Шмыгалем в Ивано-Франковской области главой Рогатинской РГА", - написал парламентарий.

Также 18 марта президент Зеленский подписал указ об увольнении Игоря Сопеля с должности главы Тернопольской ОГА.

Как отмечается, Сопель сам подал заявление об отставке. В указе говорится: "уволить Сопеля Игоря Михайловича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

 

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