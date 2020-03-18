Кабмин назначил нового главу Тернопольской ОГА, - нардеп Гончаренко
Об этом сообщил нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.
Ранее Труш занимал должность главы Рогатинской районной госадминистрации Ивано-Франкивщны во время работы там действующего премьера Дениса Шмыгаля председателем ОГА.
"Председателем Тернопольской областной государственной администрации назначен Владимир Труш, который работал со Шмыгалем в Ивано-Франковской области главой Рогатинской РГА", - написал парламентарий.
Также 18 марта президент Зеленский подписал указ об увольнении Игоря Сопеля с должности главы Тернопольской ОГА.
Как отмечается, Сопель сам подал заявление об отставке. В указе говорится: "уволить Сопеля Игоря Михайловича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".
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