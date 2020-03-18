Греческий клуб во время карантина будет проводить тренировки по скайпу

18 марта, 2020, 18:53

Главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера рассказал, что во время карантина команда проводит тренировки по скайпу

Об этом сообщают российские СМИ.

"Все хорошо, мы здесь закрылись дома, в Греции. Сейчас все остановилось, а я отдыхаю, проводя время дома. Мы вкусно едим. До вчерашнего дня еще можно было свободно ходить на прогулки. До конца месяца мы будем обязаны находиться здесь. Мы уже даже приспособились проводить тренировки по скайпу. У нас свои технологии. Дали задание игрокам смотреть неудачные матчи и работать над ошибками. Отдыхаем, но с пользой ", - рассказал Каррера.

За АЭК выступает украинский центрбэк Дмитрий Чигринский, в текущем сезоне он провел 17 матчей и забил 1 гол.

В Греции обнаружено 387 зараженных коронавирусом, 5 случаев летальных.