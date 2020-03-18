Футболист сборной Украины попал в тройку лучших игроков чемпионата Бельгии
18 марта, 2020, 12:21
Защитник сборной Украины и "Брюгге" Эдуард Соболь вошел в тройку лучших футболистов чемпионата Бельгии
Об этом со ссылкой на InStat сообщает "Команда 1".
В нынешнем сезоне средняя оценка Соболя - 298 баллов. Украинец входит в тройку лучших футболистов чемпионата Бельгии по этому показателю.
Аналогичная средняя оценка у полузащитника «Гента» ВАДИС Оджиджа-Офоэ, а высший средний балл в одноклубника Соболя - Крепена Диатто -305.
В двадцатку лучших также входит украинский полузащитник "Гента" Роман Безус - 276 баллов.
В нынешнем сезоне 24-летний Эдуард Соболь сыграл за "Брюгге" 36 матчей и отдал 3 результативные передачи.
- Напомним, 29 января Эдуард Соболь стал вторым в рейтинге самых полезных игроков бельгийского "Брюгге" по средней оценке от InStat.
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