 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины попал в тройку лучших игроков чемпионата Бельгии

Футболист сборной Украины попал в тройку лучших игроков чемпионата Бельгии


фото: Getty Images
Защитник сборной Украины и "Брюгге" Эдуард Соболь вошел в тройку лучших футболистов чемпионата Бельгии

Об этом со ссылкой на InStat сообщает "Команда 1".

В нынешнем сезоне средняя оценка Соболя - 298 баллов. Украинец входит в тройку лучших футболистов чемпионата Бельгии по этому показателю.

Аналогичная средняя оценка у полузащитника «Гента» ВАДИС Оджиджа-Офоэ, а высший средний балл в одноклубника Соболя - Крепена Диатто -305.

В двадцатку лучших также входит украинский полузащитник "Гента" Роман Безус - 276 баллов.

В нынешнем сезоне 24-летний Эдуард Соболь сыграл за "Брюгге" 36 матчей и отдал 3 результативные передачи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 марта, 2020 среда

больше новостей

18 марта, 2020 среда

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать