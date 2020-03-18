Футболист сборной Украины попал в тройку лучших игроков чемпионата Бельгии

18 марта, 2020, 12:21

Защитник сборной Украины и "Брюгге" Эдуард Соболь вошел в тройку лучших футболистов чемпионата Бельгии

Об этом со ссылкой на InStat сообщает "Команда 1".

В нынешнем сезоне средняя оценка Соболя - 298 баллов. Украинец входит в тройку лучших футболистов чемпионата Бельгии по этому показателю.

Аналогичная средняя оценка у полузащитника «Гента» ВАДИС Оджиджа-Офоэ, а высший средний балл в одноклубника Соболя - Крепена Диатто -305.

В двадцатку лучших также входит украинский полузащитник "Гента" Роман Безус - 276 баллов.

В нынешнем сезоне 24-летний Эдуард Соболь сыграл за "Брюгге" 36 матчей и отдал 3 результативные передачи.