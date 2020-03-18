Евросоюз обвиняет Россию в кампании по дезинформации относительно коронавируса

18 марта, 2020, 16:43

Российские медиа развернули большую кампанию по дезинформации, направленную против Запада, чтобы ухудшить влияние коронавируса, создать панику и посеять недоверие в западных обществах

Такие утверждения содержит доклад Европейской службы внешних связей, сообщает Reuters.

Информация распространяется на английском, испанском, французском и немецком языках, утверждается в докладе. Специалисты Евросоюза заявляют об обнаружении менее 80 случаев распространения дезинформации.

При этом Москва распространяет фейковые новости не на одну тему, а выдвигает противоречивые версии, чтобы создать плотный информационный шум, утверждает доклад.

Европейская служба внешних связей отказалась комментировать документ агентству Reuters. Однако представитель ведомства заявил, что служба находится в контакте с основными IT-гигантами, включая Google, Facebook, Twitter и Microsoft, чтобы обсуждать с ними дезинформацию о коронавирусе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возможные обвинения ЕС необоснованными. В конце февраля о причастности Кремля к распространению фейков сообщило со ссылкой на американских чиновников агентство AFP, тогда пресс-секретарь МИД Мария Захарова назвала эту информацию "преднамеренным вбросом".