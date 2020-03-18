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Espreso.tvОбществоЕС выделит 37 млрд евро на борьбу с коронавирусом

ЕС выделит 37 млрд евро на борьбу с коронавирусом


фото: reuters
Европейский союз выделит государствам-членам почти 40 млрд евро для преодоления последствий кризиса, вызванного вспышкой коронавируса в Европе

Об этом говорится в заявлении Совета Европейского союза .

По данным Совета ЕС, на преодоление последствий кризиса государства-члены Евросоюза получат средства в размере 37 млрд евро. Около 8 млрд евро выделят из неизрасходованного предварительного финансирования в 2019 году.

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Отмечается, что данные средства помогут снизить серьезную нехватку ликвидности в результате пандемии коронавируса, а также укрепят инвестиции в продукты и услуги, необходимые для усиления реагирования на кризис медицинских услуг в Европе.

Кроме того, европейские послы одобрили законодательное предложение о расширении сферы действия Фонда солидарности ЕС для покрытия чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения.

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