Доступные кредиты 5-7-9%: правительство увеличило максимальную сумму кредита до 2 млн грн

18 марта, 2020, 16:10

Кабинет Министров Украины совершенствует механизм государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", в частности, предусматривается увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн и просмотр расчета процентной ставки по кредиту

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

"Правительство совершенствует механизм Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", расширяет ее функционал и круг предпринимателей, которые смогут ею воспользоваться. Для этого Кабинет Министров в среду, 18 марта, принял постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства", - говорится в сообщении.

Вместе с тем при подготовке указанных изменений возникла насущная необходимость дополнения их положениями, направленными на предотвращение распространения коронавирусной болезни в Украине и преодоление ее последствий.

Какие новые возможности предусмотрены:

увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн;

расширение инвестиционных целей, на которые могут быть предоставлены кредиты по этому Порядку:

- приобретение нежилой недвижимости без права передачи такой недвижимости в платное или бесплатное пользование третьим лицам;

- приобретение объектов права интеллектуальной собственности по договорам коммерческой концессии (франчайзинга), связанных с реализацией субъектом предпринимательства инвестиционного проекта;

- пополнение оборотных средств субъектов предпринимательства в размере не более 25% от общей стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет кредитных средств;

просмотр расчета процентной ставки по кредиту

увеличение до 35% уровня максимальной суммы оплаты по гарантии Фонда развития предпринимательства с соответствующим увеличением допустимого уровня доли проблемной задолженности по кредитам, предоставленным новосозданным субъектам предпринимательства, до 25%.

В рамках мероприятий, призванных предотвратить распространение коронавируса, Кабмин, в частности, устанавливает срок, к которому субъекты предпринимательства могут обратиться за государственной поддержкой на антикризисные меры, до 1 сентября 2020 года.

Также устанавливается максимальная сумма кредита:

до 3 млн грн для субъектов предпринимательства, осуществляющих хозяйственную деятельность по производству лекарственных средств и / или медицинских изделий и / или медицинского оборудования;