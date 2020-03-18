Доступные кредиты 5-7-9%: правительство увеличило максимальную сумму кредита до 2 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
"Правительство совершенствует механизм Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", расширяет ее функционал и круг предпринимателей, которые смогут ею воспользоваться. Для этого Кабинет Министров в среду, 18 марта, принял постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства", - говорится в сообщении.
Вместе с тем при подготовке указанных изменений возникла насущная необходимость дополнения их положениями, направленными на предотвращение распространения коронавирусной болезни в Украине и преодоление ее последствий.
Какие новые возможности предусмотрены:
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увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн;
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расширение инвестиционных целей, на которые могут быть предоставлены кредиты по этому Порядку:
- приобретение нежилой недвижимости без права передачи такой недвижимости в платное или бесплатное пользование третьим лицам;
- приобретение объектов права интеллектуальной собственности по договорам коммерческой концессии (франчайзинга), связанных с реализацией субъектом предпринимательства инвестиционного проекта;
- пополнение оборотных средств субъектов предпринимательства в размере не более 25% от общей стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет кредитных средств;
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просмотр расчета процентной ставки по кредиту
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увеличение до 35% уровня максимальной суммы оплаты по гарантии Фонда развития предпринимательства с соответствующим увеличением допустимого уровня доли проблемной задолженности по кредитам, предоставленным новосозданным субъектам предпринимательства, до 25%.
В рамках мероприятий, призванных предотвратить распространение коронавируса, Кабмин, в частности, устанавливает срок, к которому субъекты предпринимательства могут обратиться за государственной поддержкой на антикризисные меры, до 1 сентября 2020 года.
Также устанавливается максимальная сумма кредита:
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до 3 млн грн для субъектов предпринимательства, осуществляющих хозяйственную деятельность по производству лекарственных средств и / или медицинских изделий и / или медицинского оборудования;
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до 1 млн грн гривен, если кредит предоставляется на финансирование оборотного капитала субъекта предпринимательства в определенных случаях;
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