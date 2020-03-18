Депутатам, которые не контактировали с Шаховым напрямую, самоизоляция не нужна, - нардеп-"слуга" Кравчук

18 марта, 2020, 17:11

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что врачи в Раде советуют изолировать только тех, кто контактировал с зараженным Шаховым напрямую

Об этом депутат Кравчук написала в Facebook.

"Тем, кто не контактировал напрямую, самоизоляция НЕ нужна. Тест на коронавирус без симптомов заболевания (высокая температура, сухой кашель, ломота) проходить не нужно", - заявила Кравчук.

Также она добавила:

"Я не контактировала, чувствую себя хорошо, самоизоляция не нужна."