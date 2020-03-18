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Espreso.tvОбществоДепутатам, которые не контактировали с Шаховым напрямую, самоизоляция не нужна, - нардеп-"слуга" Кравчук

Депутатам, которые не контактировали с Шаховым напрямую, самоизоляция не нужна, - нардеп-"слуга" Кравчук


фото: youtube
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что врачи в Раде советуют изолировать только тех, кто контактировал с зараженным Шаховым напрямую

Об этом депутат Кравчук написала в Facebook.

"Тем, кто не контактировал напрямую, самоизоляция НЕ нужна. Тест на коронавирус без симптомов заболевания (высокая температура, сухой кашель, ломота) проходить не нужно", - заявила Кравчук.

Также она добавила:

"Я не контактировала, чувствую себя хорошо, самоизоляция не нужна."

  • Напомним, сам нардеп от группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что, вероятно, заразился коронавирусом и ожидает окончательного подтверждения от врачей.
  • Позже МЗ подтвердило, что он заразился.
  • После диагностирования коронавируса у нардепа от группы "Доверие" Сергея Шахова весь комитет, членом которого он является, идет на обсервацию. Тестов на COVID-19 не сделали ни одному из депутатов комитета
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