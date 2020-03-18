Даже если сдержим коронавирус: министр финансов Японии объяснил, почему Олимпиада-2020 не будет иметь смысла

18 марта, 2020, 13:08

Министр финансов Японии Таро Асо заявил, что проведение Олимпиады-2020 не будет иметь смысла, даже если удастся сдержать пандемию коронавируса

Министра финансов Японии цитирует журналист CNN Уилл Рипли в twitter.

По словам Асо, проведение Олимпиады-2020 не будет иметь смысла, если Япония сдержит пандемию коронавируса, ведь на Игры в Токио могут не приехать спортсмены из многих других стран.

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"Даже если Япония сможет сдержать вспышку коронавируса, Олимпийские игры этим летом не будут иметь смысла, если другие страны не смогут отправить своих спортсменов. Желательно провести Олимпиаду в условиях, когда все чувствуют себя в безопасности и счастливы. Но это не касается того, что может решить одна Япония", - сказал Асо.