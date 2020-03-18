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Espreso.tvСпортCounter-Strike: футболист "Динамо" показал, как проводит время на карантине

Counter-Strike: футболист "Динамо" показал, как проводит время на карантине


фото: footboom
Хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко во время карантина играет в компьютерные игры

Фото футболист опубликовал в instagram-stories.

21-летний Шапаренко проводит время за игрой в Counter-Strike, где соперничает с фанатами в online-режиме.

В текущем сезоне Шапаренко провел 9 матчей и забил один мяч, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает украинца в 3,5 млн евро.

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