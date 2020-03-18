Counter-Strike: футболист "Динамо" показал, как проводит время на карантине
18 марта, 2020, 17:56
Хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко во время карантина играет в компьютерные игры
Фото футболист опубликовал в instagram-stories.
21-летний Шапаренко проводит время за игрой в Counter-Strike, где соперничает с фанатами в online-режиме.
В текущем сезоне Шапаренко провел 9 матчей и забил один мяч, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает украинца в 3,5 млн евро.
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