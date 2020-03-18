Чешский автомобильный гигант Škoda Auto из-за коронавируса приостанавливает производство

18 марта, 2020, 10:28

В среду, 18 марта, в 22:00 из заводов Škoda Auto в Чехии выедут последние автомобили.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает Радио Свобода.

"До 6 апреля закроются заводы в городах Млада Болеслав, Квасины и Врхлаби. Решение остановить производство на три недели принято для борьбы с эпидемией коронавируса в Чехии. Работникам заводов выплатят средства в пределах 70-75% месячной зарплаты", - говорится в сообщении.

Вице-президент союза промышленности и транспорта Чехии Ян Рафа выразил надежду, что остановка производства не будет продолжительной.

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На заводах Škoda Auto в Чехии работает около 34 тысяч человек. До сих пор среди работников было зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом.

К слову, немецкий концерн Volkswagen, которому принадлежит чешский Škoda Auto, также закрывает свои филиалы в Европе.

Как сообщило Министерство здравоохранения Чехии, по состоянию на вечер 17 марта в стране зарегистрировано 434 случая инфицирования коронавирусом, три человека выздоровели, проведено более 6000 тестов на COVID-19.