Бывший полицейский в Киеве пытался похитить экс-судью Высшего хозяйственного суда. ВИДЕО

18 марта, 2020, 19:55

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли похищение с целью получения выкупа судьи в отставке Высшего хозяйственного суда

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Организатором преступления является бывший начальник Александрийского ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области. Таким образом гаишник решил улучшить свое материальное положение. Исполнителя для воплощения преступного замысла он подыскивал в среде криминальных кругов Кировоградщины. По замыслу злоумышленника его сообщник должен был похитить судью из места проживания в столице и насильно удерживать в одном из киевских гаражей. Сам же организатор путем шантажа и запугивания хотел заставить жену потерпевшего - секретаря Верховного суда Украины - заплатить $ 300 тыс. выкупа. Деньги женщина должна была передать через его сообщника. Правоохранители провели в Киеве имитацию похищения "жертвы", - говорится в сообщении.

Чтобы "замести" следы и избежать разоблачения, организатор для ведения переговоров приобрел отдельные средства связи и осуществлял звонки из Кременчуга Полтавской области. Задержали заказчика похищения на одной из автозаправок на Кировоградщине после получения оговоренного выкупа.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины (от 7 до 12 лет).