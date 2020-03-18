Билеты из Лиссабона в Киев на троих стоят € 750, - украинка об "эвакуации" из Португалии

18 марта, 2020, 23:18

Гражданка Украины Наталья Орлова рассказала о ценах на спецрейсы для возвращения в Украину

Об этом она заявила в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV.

"Нам помогают наши друзья, которые также живут в Португалии, поэтому, к счастью, нам есть где жить. И мы искали разные варианты по возврату. У нас маленький ребенок, которому 3,5 года. Поэтому просто поездом или подобным образом мы не имеем возможности возвращаться. Искали варианты самолетами, но, к сожалению, или были космические цены в € 2 тыс. за троих за возвращение, или не было доступных билетов. Поэтому решили подождать помощи от государства в организации возвращения в Украину ", - сказала украинка.

Также она рассказала, как помогает украинская власть в данной ситуации.

"Мы обратились в Посольство Украины в Португалии с информацией о том, что мы не можем самостоятельно организовать наш выезд. Мы подали им все необходимые документы и нам сказали ждать. Сегодня появилось информация сначала на официальных медиаресурсах о том, что была договоренность о возвращении украинцев дом, о выделении дополнительных средств на это возвращении и о договоренности с авиакомпаниями по сниженным ценам о возможности покупки билетов в этих авиакомпаний для возвращения в Украину. Нам сразу позвонили и дали информацию, что есть рейс, пользуйтесь им и желательно другого не ждать. Мы посмотрели на стоимость цен и она нас неприятно удивила. Стоимость из Лиссабона в Киев на трех составляла € 580. Я зашла на сайт для того, чтобы забронировать и стоимость уже составляла € 750 ", - добавила она.