Британские супермаркеты ограничивают продажу товаров в одни руки на фоне распространения паники

18 марта, 2020, 14:50

Британские сети супермаркетов вводят ограничения на продажу товаров одному покупателю в связи с тем, что люди начали массово скупать большое количество продуктов перед самоизоляцией

Об этом сообщает Reuters.

Например, Tesco, одна из крупнейших сетей продуктовых магазинов, позволяет покупателям приобрести за один раз не более двух единиц товаров, которые раскупают быстрее - макаронные изделия, туалетную бумагу, ультрапастеризованное молоко. Вследствие ажиотажа в отдельных магазинов большие очереди, во многих на полках остается только мороженое и сладости.

"Мы имеем достаточно продуктов, которые закупаемых для сети, однако ограничиваем продажи - для того, чтобы товар дольше оставался на полках и был доступен для большего количества потребителей", - сказал главный исполнительный директор сети "Sainsbury's" Майк Куп.

Первым ограничения ввела сеть "Aldi", позволив покупать не более 4 единиц одного товара.

По словам представителей сетей, они тесно сотрудничают с поставщиками и вводят чаще поставки для того, чтобы полки супермаркетов своевременно пополнялись.

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17 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также отмечал, что угрозы нехватки продуктов нет.