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Espreso.tvОбществоБолее 90% предприятий Китая возобновили производство

Более 90% предприятий Китая возобновили производство


фото: reuters
Китайские предприятия почти полностью восстановили свою работу после беспрецедентных мер безопасности в борьбе с коронавирусом

Об этом сообщил представитель Государственного комитета по реформам и развитию КНР (NDRC) Мэн Вэй, передает delo.ua

"В полном объеме возобновлены операции в сфере производства цветных металлов, на 90% - в фармацевтическом секторе и на 80% в сталелитейной промышленности. Кроме того, постепенно восстанавливается реализация важных железнодорожных проектов", - сообщил Мэн Вэй.

Так, китайская государственная железнодорожная корпорация China State Railway сообщила о возобновлении 108 проектов, то есть 93% от общего числа строящихся.

Исключением является провинция Хубэй и некоторые другие регионы, наиболее сильно пострадавшие в результате вспышки коронавируса.
Как известно, в январе-феврале 2020 года экономическая активность в КНР резко упала на фоне сокращения продаж жилья, объемов строительства, розничных продаж и промышленного производства из-за коронавируса.

 
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