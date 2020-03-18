Байден победил на праймериз еще в трех штатах, обеспечив значительный отрыв от Сандерса

18 марта, 2020, 11:08

Экс-вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден одержал убедительную победу на праймериз Демократической партии в трех штатах, укрепив свои позиции по сравнению с сенатором Берни Сандерсом

Об этом сообщает The New York Times.

Бывший вице-президент выиграл с большим отрывом во Флориде и Иллинойсе, а также победил в Аризоне, добившись почти решающего лидерства по количеству делегатов, которые его поддержали.

В частности, у Байден сейчас есть 1147 делегатов при том, что для выдвижения кандидатом в июле от Демократической партии необходима поддержка 1991 делегата. Сандерс завоевал 861 делегата.

Результаты последних праймериз могут значительно усилить давление на Сандерса, чтобы он прекратил свою предвыборную кампанию и позволил демократам объединиться вокруг кандидатуры Байдена как единственного реального соперника Дональда Трампа.

Следует отметить, что праймериз в штате Огайо отложили из-за мер по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса.

Напомним, в так называемый "супервторник" бывший вице-президент США Джо Байден победил в десяти штатах на праймериз Демократической партии, но сенатор Берни Сандерс выиграл в большом - Калифорнии.

Неделей позже он одержал победу в еще четырех штатах - Миссури, Миссисипи, Айдахо, а также в Мичигане. Кроме того, он выиграл в штате Вашингтон .