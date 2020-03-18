Автобусы, троллейбусы, трамваи: у Кличко объяснили, как ездить по Киеву при закрытии метро. список маршрутов

18 марта, 2020, 10:48

Столичное предприятие "Киевпасстранс", которое занимается коммунальными перевозками, обнародовало перечень маршрутов наземного пассажирского транспорта, дублирующих ветки метро

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Пассажирам указывают, что Святошинско-Броварскую ветку метрополитена (Академгородок - Лесная) могут заменить автобусы (№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118), троллейбусы (№5, 7, 43, 50), трамваи (№1 3, 14, 15, 8), маршрутное такси №228.

Сырецко-Печерскую ветку (Красный хутор - Сырец) могут заменить автобусы (№51, 63, 45, 91), троллейбусы (№5, 7, 16, 19, 19Д, 23, 27А, 30, 30к, 43), трамваи ( №14, 15, 18), маршрутки (№220, 516, 155, 166, 500).

Куреневско-Красноармейскую ветку (Геров Днепра - Теремки) заменят автобусы (№19, 51, 62, 73, 72, 119), троллейбусы (№11, 12, 42Д, 43, 45), трамваи (№11, 12, 16, 17, 19), маршрутки (№155, 166, 500).

Также в КГГА напомнили, что с 18 марта в общественный транспорт будут допускать только граждан в медицинских масках.