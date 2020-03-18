АТБ ограничил продажу продуктов в одни руки. ФОТОФАКТ

18 марта, 2020, 14:48

На входе в одно из киевских заведений сети сообщают, что не будут отпускать более 12 бутылок воды, пива и других напитков в одни руки

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"С целью обеспечения возможности населения приобрести все необходимые товары с 18.03.2020 г. вводится ограничение на продажу товара", - говорится в сообщении на входе в супермаркет.

Ограничения на продажу пива, воды и других напитков вводится в размере до 12 штук на руки.

Другие товары продаются с ограничением до 5 штук или кг на человека.

Отметим, на сайте сети супермаркетов сообщается, что все магазины сети во время карантина будут работать в штатном режиме.