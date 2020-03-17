Зеленский посоветовал на карантине читать книги и смотреть фильм "1+1"

17 марта, 2020, 22:38

Об этом Зеленский заявил в видеообращении, передает Еспресо.TV.

Украинцев, которые уже находятся на Родине, президент призвал оставаться дома и проводить время на карантине с максимальной пользой.

"Будем смотреть хорошие фильмы, читать хорошие книги. Сейчас, кстати, в соцсетях все спрашивают друг у друга, что посмотреть или что почитать. Моя сегодняшняя рекомендация такова: роман "Уцелевший" Чака Паланика и "Музей покинутых секретов" Оксаны Забужко. И очень рекомендую замечательный французский фильм "Один плюс один", - добавил президент.

Напомним, в том же обращении Зеленский рассказал, как украинцам за рубежом добраться домой в условиях карантина