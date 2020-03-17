Зеленский поблагодарил Раду за работу во время карантина

17 марта, 2020, 22:34

Об этом президент заявил в своем видеообращении, передает Еспресо.TV .

"Отдельная благодарность Верховной Раде за то, что не ушла на карантин, депутаты работают в комитетах, а при необходимости принятия срочных законов смогут быстро собраться в зале заседаний. Страна не остановилась. Страна работает", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что утром 17 марта Верховная Рада назначила на должность генпрокурора Ирину Венедиктову.