 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский поблагодарил Раду за работу во время карантина

Зеленский поблагодарил Раду за работу во время карантина

Президент Владимир Зеленский в своем обращении о карантине из-за коронавируса поблагодарил Верховную Раду, которая не прекратила свою работу

Об этом президент заявил в своем видеообращении, передает Еспресо.TV .

"Отдельная благодарность Верховной Раде за то, что не ушла на карантин, депутаты работают в комитетах, а при необходимости принятия срочных законов смогут быстро собраться в зале заседаний. Страна не остановилась. Страна работает", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что утром 17 марта Верховная Рада назначила на должность генпрокурора Ирину Венедиктову.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать