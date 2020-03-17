За сутки в Украину вернулось более 50 тыс. человек, - ГПСУ
17 марта, 2020, 10:49
За минувшие сутки государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд, более 50 тысяч - это украинцы, которые возвращались домой из-за границы
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
С более 13 тысячи иностранцев, которые пересекали границу, больше 10000 последовали на выезд.
В въезде в нашу страну за сутки отказали почти 400 иностранцам.
Вместе с представителями санитарного контроля проводится опрос о состоянии здоровья и измерения температуры тела лиц, въезжающих в Украину.
В общем трафике на границе существенно снизился. Например, предыдущих суток, 15 марта, граница всего пересекло около 144 тысяч человек.
- Укрзализныця, начиная с 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-