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Espreso.tvОбществоЗа сутки в Украину вернулось более 50 тыс. человек, - ГПСУ

За сутки в Украину вернулось более 50 тыс. человек, - ГПСУ


фото: reuters
За минувшие сутки государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд, более 50 тысяч - это украинцы, которые возвращались домой из-за границы

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

С более 13 тысячи иностранцев, которые пересекали границу, больше 10000 последовали на выезд.

В въезде в нашу страну за сутки отказали почти 400 иностранцам.

Вместе с представителями санитарного контроля проводится опрос о состоянии здоровья и измерения температуры тела лиц, въезжающих в Украину.

В общем трафике на границе существенно снизился. Например, предыдущих суток, 15 марта, граница всего пересекло около 144 тысяч человек.

  • Укрзализныця, начиная с 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения.
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