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Espreso.tvОбществоИз Египта и Грузии вернулись еще 300 украинцев, - заместитель Кулебы

Из Египта и Грузии вернулись еще 300 украинцев, - заместитель Кулебы

Еще 300 украинцев, которых коронавирус застал за рубежом, вернулись из Египта и Грузии

Об этом сообщил в Twitter заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

"Продолжаем возвращать в Украину соотечественников, которых Covid-19 застал за рубежом. Сегодня ночью из Египта прибыли более 200, а утром из Грузии - более 100 Украинский", - написал он.

Он поблагодарил Министерство инфраструктуры и Госпогранслужбы за взаимодействие, а авиаперевозчикам за сотрудничество.

  • За минувшие сутки государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд, более 50 000 - это украинцы, которые возвращались домой из-за границы.
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