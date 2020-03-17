Из Египта и Грузии вернулись еще 300 украинцев, - заместитель Кулебы
17 марта, 2020, 11:05
Еще 300 украинцев, которых коронавирус застал за рубежом, вернулись из Египта и Грузии
Об этом сообщил в Twitter заместитель министра иностранных дел Егор Божок.
"Продолжаем возвращать в Украину соотечественников, которых Covid-19 застал за рубежом. Сегодня ночью из Египта прибыли более 200, а утром из Грузии - более 100 Украинский", - написал он.
Он поблагодарил Министерство инфраструктуры и Госпогранслужбы за взаимодействие, а авиаперевозчикам за сотрудничество.
Продолжаем возвращать в # Украине соотечественников, которых #COVID -19 застал за рубежом. Сегодня ночью из Египта прибыло более 200, а утром из Грузии - более 100 украинских. Спасибо @minfrastucture и @DPSU_ua за взаимодействие, а авиаперевозчикам за сотрудничество.- Yehor Bozhok (@YehorBozhok) March 17, 2020
- За минувшие сутки государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд, более 50 000 - это украинцы, которые возвращались домой из-за границы.
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