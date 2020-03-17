Из Египта и Грузии вернулись еще 300 украинцев, - заместитель Кулебы

17 марта, 2020, 11:05

Еще 300 украинцев, которых коронавирус застал за рубежом, вернулись из Египта и Грузии

Об этом сообщил в Twitter заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

"Продолжаем возвращать в Украину соотечественников, которых Covid-19 застал за рубежом. Сегодня ночью из Египта прибыли более 200, а утром из Грузии - более 100 Украинский", - написал он.

Он поблагодарил Министерство инфраструктуры и Госпогранслужбы за взаимодействие, а авиаперевозчикам за сотрудничество.

Продолжаем возвращать в # Украине соотечественников, которых #COVID -19 застал за рубежом. Сегодня ночью из Египта прибыло более 200, а утром из Грузии - более 100 украинских. Спасибо @minfrastucture и @DPSU_ua за взаимодействие, а авиаперевозчикам за сотрудничество. - Yehor Bozhok (@YehorBozhok) March 17, 2020