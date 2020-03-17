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Espreso.tvОбществоИталия бросит на борьбу с коронавируса 10 тысяч студентов-медиков

Италия бросит на борьбу с коронавируса 10 тысяч студентов-медиков

Власти Италии решила привлечь к работе 10 тысяч студентов-медиков, чтобы помочь медицинским службам справиться с пандемией коронавируса COVID-19

Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на вечер 16 марта, в Италии от коронавируса умерли 2 158 человек, а общее количество подтвержденных случаев возросло до 27 980. Италия стала крупнейшим центром COVID-19 за пределами Китая.

Министр университетов и научных исследований Гаэтано Манфреди заявил, что правительство позволит студентам последнего курса выйти на работу на 8-9 месяцев раньше срока и без сдачи выпускных экзаменов.

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Выпускники медицинских вузов будут отправлены на работу в клиники общей практики и в дома престарелых, заменив более опытных коллег, которых отправят на передовую в борьбе с коронавирусом.

По его словам, в итальянские больницы будут отправлены около 10 тысяч студентов.

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