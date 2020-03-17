И.о. директора ГБР стал Соколов

17 марта, 2020, 18:47

В связи с назначением Ирины Венедиктовой Генеральным прокурором, выполнять полномочия директора ГБР будет заместитель директора Александр Соколов

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в Государственном бюро расследований, заместитель бывшего директора ГБР Ирины Венедиктовой стал исполняющим обязанности согласно закону "О государственном бюро расследований".

"Александр Соколов приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 года в соответствии с частью 1 статьи 10, пункта 2 части 4 статьи 10, части 4 статьи 12 Закона Украины "О Государственном бюро расследований", - говорится в сообщении.