Вслед за Евро-2020: еще один крупный футбольный турнир перенесли на 2021 год
17 марта, 2020, 16:09
Кубок Америки-2020 по футболу перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщил журналист Globo Esporte Мартин Фернандес в twitter.
"КОНМЕБОЛ принял решение: Кубок Америки-2020 перенесен на 2021 год", - Фернандес.
Также эту информацию подтвердил издание The Independent.
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Планировалось, что Кубок Америки-2020, который проводит КОНМЕБОЛ (Южноамериканская футбольная конфедерация) пройдет в Аргентине и Колумбии с 12 июня по 12 июля 2020 года.
- Напомним, 17 марта УЕФА принял решение перенести финальную часть чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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