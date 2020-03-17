Вслед за Евро-2020: еще один крупный футбольный турнир перенесли на 2021 год

17 марта, 2020, 16:09

Кубок Америки-2020 по футболу перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщил журналист Globo Esporte Мартин Фернандес в twitter.

"КОНМЕБОЛ принял решение: Кубок Америки-2020 перенесен на 2021 год", - Фернандес.

Также эту информацию подтвердил издание The Independent.

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Планировалось, что Кубок Америки-2020, который проводит КОНМЕБОЛ (Южноамериканская футбольная конфедерация) пройдет в Аргентине и Колумбии с 12 июня по 12 июля 2020 года.