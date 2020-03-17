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Espreso.tvОбществоВласть прислушивалась к оппозиции и приняла необходимые решения для противодействия распространения коронавируса, - Синютка

Власть прислушивалась к оппозиции и приняла необходимые решения для противодействия распространения коронавируса, - Синютка

Задача оппозиции сейчас заключается в том, чтобы выявлять недостатки в работе и указывать на это власти, а власть должна как можно быстрее реагировать

Такое мнение высказал народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка в своем видеоблоге на Facebook.

Нардеп перечислил рекомендации для действующей власти по противодействию распространения коронавируса в Украине:

Представитель Украины должен наладить контакты с Брюсселем и претендовать на финансовую поддержку от Евросоюза;

Немедленно на национальном уровне разработать меры экономической защиты бизнеса, социально уязвимых слоев населения;

Предоставить четкие рекомендации для органов местного самоуправления, для единой системы, а не самоуправства.

"Власть, которая пришла на один срок не должен думать о рейтингах, а заботиться о людях", - подчеркнул Олег Синютка.

 

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