Власть прислушивалась к оппозиции и приняла необходимые решения для противодействия распространения коронавируса, - Синютка
17 марта, 2020, 14:20
Задача оппозиции сейчас заключается в том, чтобы выявлять недостатки в работе и указывать на это власти, а власть должна как можно быстрее реагировать
Такое мнение высказал народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка в своем видеоблоге на Facebook.
Нардеп перечислил рекомендации для действующей власти по противодействию распространения коронавируса в Украине:
Представитель Украины должен наладить контакты с Брюсселем и претендовать на финансовую поддержку от Евросоюза;
Немедленно на национальном уровне разработать меры экономической защиты бизнеса, социально уязвимых слоев населения;
Предоставить четкие рекомендации для органов местного самоуправления, для единой системы, а не самоуправства.
"Власть, которая пришла на один срок не должен думать о рейтингах, а заботиться о людях", - подчеркнул Олег Синютка.
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