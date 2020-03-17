В Украине снизили тарифы для 22 теплоснабжающих предприятий

17 марта, 2020, 16:16

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила новые тарифы на тепловую энергию для 22 лицензиатов из числа теплоснабжающих предприятий, и они оказались на 6,1% ниже, чем ожидалось в ходе предварительного одобрения этих решений в феврале

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Сегодня на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ, Регулятор), установлены тарифы на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку и тарифы на услугу по снабжению тепловой энергии по категориям потребителей лицензиатам НКРЭКУ", - говорится в сообщении.

С перечнем теплокоммунэнерго, которым 17 марта утверждены тарифы, можно ознакомиться по ссылке.

В комиссии объяснили, что предварительное одобрение тарифов произошло 21 февраля, а затем проекты решений были размещены на вебсайте НКРЭКУ для получения замечаний и предложений.

В этот период произошло снижение цен на природный газ; кроме того, регулятор в соответствии с законодательством по собственной инициативе пересмотрел для лицензиатов НКРЭКУ расходы на топливо и тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ и когенерационных установках.

Поэтому, как отметили в комиссии, "средневзвешенные тарифы на тепловую энергию для нужд населения по сравнению с одобренными 21.02.2020 снизились в среднем на 6,1% и на 11,7% по сравнению с действующими с 17.01.2020".