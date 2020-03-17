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Espreso.tvОбществоВ США назвали победителей "Золотой малины": худший фильм - "Кошки"

В США назвали победителей "Золотой малины": худший фильм - "Кошки"


фото: НЛО TV
Из-за коронавируса сороковая церемония вручения "золотых малин" не состоялась. Лауреатов объявили без публики и камер

О лаурете сообщили на официальной странице антипремии "Золотая Малина" в специальном видеоролике, выложенном на сайте.

Церемония награждения "Золотая малина-2020" была отменена из-за мер предосторожности, введенные мэром Лос-Анджелеса во время пандемии коронавируса. Но организатор и основатель антипремии Джон Уилсон заверил, что придумает возможность сообщить нам, кто же стал худшим из худших. Так на официальной странице "Золотой малины" был обнародован ролик с победителями. Наибольшее количество антинаград получила лента "Кошки".

Фильм, где сыграли Идрис Элба, Джуди Денч, Иэн Маккеллен, Ребел Уилсон, Джеймс Корден, Тейлор Свифт, стал триумфатором антипремии - он получил шесть наград, в том числе за худший сценарий и режиссуру.

Худшим актером назвали Джона Траволту за фильмы "Фанатик" и "Бок о бок". Худшей актрисой - Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".

Худший римейк или сиквел - "Рэмбо: Последняя кровь". Фильм также получил награду в номинации "бездумное пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью", которую ввели в юбилейной церемонии вручения.

 

 

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