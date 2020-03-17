В Польше коронавирусом заразился министр экологии: правительство пошло на карантин

17 марта, 2020, 11:18

Министр экологии Польши Михал Вось заразился коронавируса, поэтому все правительство работает в режиме карантина

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на заявление представителя правительства.

В заявлении говорится, что все министры сдали тест на коронавирус. Их результаты станут известны сегодня.

Вось провел тест на коронавирус после того, как заражение было подтверждено у представителя польского гослесничества, с которым он контактировал.

В Польше подтверждено 177 случаев заражения коронавируса, пять человек погибли.