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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" здание Высшего совета правосудия

В Киеве "заминировали" здание Высшего совета правосудия

В полицию найдишло сообщение о "заминировании" здания Высшего совета правосудия

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"На службу 102 поступило сообщение о заминировании здания Высшего совета правосудия на улице Студенческой, двенадцатый", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работает полиция и кинологи.

 
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