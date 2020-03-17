В Киеве "заминировали" здание Высшего совета правосудия
17 марта, 2020, 11:06
В полицию найдишло сообщение о "заминировании" здания Высшего совета правосудия
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
"На службу 102 поступило сообщение о заминировании здания Высшего совета правосудия на улице Студенческой, двенадцатый", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работает полиция и кинологи.
- Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" Шевченковский райсуд.
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