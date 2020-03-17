В Фонде соцстрахования разъяснили, как будут начислять деньги на больничном

17 марта, 2020, 14:43

Руководитель Фонда социального страхования Елена Дума рассказала о правилах оплаты больничных

Об этом она рассказала во время брифинга, передает Еспресо.TV .



"Общие правила оплаты больничных фондом продолжают действовать на всей территории Украины. В случае заболевания самой застрахованного лица, Фонд социального страхования оплачивает больничный начиная с шестого дня и до полного выздоровления такого лица. В случае заболевания ребенка до 14 лет больничный получает один из работающих родителей и фонд оплачивает больничный лист, начиная с первого дня до полного выздоровления, но не более 14 календарных дней ", - сказала Дума.

Она добавила, что в ситуации болезни ребенка до 14 лет, но пребывании ее с одним из родителей в стационаре - больничный оплачивается начиная с первого дня заболевания и за все переод ее пребывания в стационаре. Ящо взять, когда есть болезнь одного из членов семьи, то листок нетрудоспособности получает работающий член семьи и получает выплату больничного из фонда за три календарных дня. В некоторых случаях законодательство предусматривает до 7 календарных дней. Во время карантина действует особый порядок выдачи листов временной нетрудоспособности, установленного порядком получения документов, становлюють временную непрацездантисть во время карантина. В таком случае лиарняний может получить лицо, отстранена от работы во время карантина, если ее работа связана с обслуовуванням населения. В случае, если это лицо контактировала с инфекционно больным или сама является бактерионосителем.

"Также, когда такое лицо не может быть переведено на другую работу с его согласия - выплачивается фондом листок нетрудоспособности. Такой листок выдается инфекционистом или лечащим врачом. Временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином наложен органом санитарно-эпидемиологической службы - пособие по временной нетрудоспособности за счет средств фонда предоставляется с первого дня за все время отсутствия на работе по той причине ", - отметила Дума.