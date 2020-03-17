Украинский чемпион нокаутировал соперника в 1-м раунде в отборе Олимпиады-2020

17 марта, 2020, 10:37

Украинский боксер Александр Хижняк нокаутировал азербайджанца Камрана Шахсуварли в отборочном турнире Олимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпион мира и Европы 2017 года и победитель Европейских игр-2019 в весе до 75 кг Александр Хижняк успешно начал олимпийский лицензионный турнир в Лондоне.

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В 1/16 финала украинец в первом раунде нокаутировал Камрана Шахсуварли из Азербайджана.

Вскоре после победы Хижняка турнир был приостановлен из-за коронавирус. Когда отборочные соревнования будет продолжено пока неизвестно.