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Espreso.tvСпортУкраинский чемпион нокаутировал соперника в 1-м раунде в отборе Олимпиады-2020

Украинский чемпион нокаутировал соперника в 1-м раунде в отборе Олимпиады-2020


фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Хижняк нокаутировал азербайджанца Камрана Шахсуварли в отборочном турнире Олимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпион мира и Европы 2017 года и победитель Европейских игр-2019 в весе до 75 кг Александр Хижняк успешно начал олимпийский лицензионный турнир в Лондоне.

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В 1/16 финала украинец в первом раунде нокаутировал Камрана Шахсуварли из Азербайджана.

Вскоре после победы Хижняка турнир был приостановлен из-за коронавирус. Когда отборочные соревнования будет продолжено пока неизвестно.

  • Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей .
  • 3 марта японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото заявил, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести с лета на конец 2020 года.
  • 11 марта представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси заявил, что считает, что Игры необходимо перенести на 2022 из-за распространения коронавируса.
  • 12 марта в Греции состоялась торжественная церемония зажжения огня Олимпиады-2020 , которая должна состояться в Токио.
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