Украинский чемпион нокаутировал соперника в 1-м раунде в отборе Олимпиады-2020
17 марта, 2020, 10:37
Украинский боксер Александр Хижняк нокаутировал азербайджанца Камрана Шахсуварли в отборочном турнире Олимпиады-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Чемпион мира и Европы 2017 года и победитель Европейских игр-2019 в весе до 75 кг Александр Хижняк успешно начал олимпийский лицензионный турнир в Лондоне.
Читайте также: Без Лиги чемпионов, Евро-2020 и Олимпиады: как коронавирус парализует мировой спорт
В 1/16 финала украинец в первом раунде нокаутировал Камрана Шахсуварли из Азербайджана.
Вскоре после победы Хижняка турнир был приостановлен из-за коронавирус. Когда отборочные соревнования будет продолжено пока неизвестно.
- Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей .
- 3 марта японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото заявил, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести с лета на конец 2020 года.
- 11 марта представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси заявил, что считает, что Игры необходимо перенести на 2022 из-за распространения коронавируса.
- 12 марта в Греции состоялась торжественная церемония зажжения огня Олимпиады-2020 , которая должна состояться в Токио.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-