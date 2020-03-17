Украинцы будут возвращаться из Польши специальными автобусами

17 марта, 2020, 11:07

С севера 17 марта украинцы из Польши могут добраться на родину лишь собственными автомобилями или к кому-то подсесть из-за прекращения с сегодняшнего дня регулярных пассажирских перевозок

Кроме того, будут выделены дополнительные автобусы для пунктов пропуска на границе, которые будут вывозить украицев, сообщает Радио Свобода .

"Украина организует автобусы или бусы, чтобы доставить граждан в Украине", - сообщила пресс-секретарь Мостиского пограничного отряда Маргарита Вершинина.

Эту информацию в фейсбуке подтвердил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Благодаря договоренностям наших пограничников (спасибо Сергею Дайнеко и его коллегам) с польскими наши автобусы заезжают в Польшу, собирают наших людей и перевозят их на территорию Украины. Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе", - сообщил Кулеба.

Во Львовской области работают два пункта пропуска из шести - в Краковце (с польской стороны Корчева) и Рава-Русской (Гребеннэ). Здесь пропускают грузовой транспорт и легковой транспорт. Украина не устанавливала ограничений на выезд в Польшу.

Польская сторона временно запретила с 15 марта въезд для иностранных граждан, пропускают только украинский с картой поляка, официальным разрешением на работу или документами о постоянном пребывании. Между тем Украина ограничила въезд иностранным гражданами.

С польской стороны - в корчму собралось около 150 граждан Украины, а в Гребенном - 10, которые, по данным корреспондента Радио Свобода, просятся подсесть в автомобиль, чтобы попасть домой.

В пунктах пересечения границы проводится температурный скрининг. Украинцы, которые возвращаются из государств, где зафиксированы случаи коронавируса, если будут признаки заболевания, то проходить обсервацию.

Сегодня во Львовской области не выявлено ни одного больного COVID-19. 8 человек с подозрением на коронавирус находятся во Львовской инфекционной больницы. Анализы направлены в Киев. Во Львове и области нет тест-систем для определения вирус в течение первых дней заболевания.