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Espreso.tvОбществоУкравтодор продолжает дорожные работы, несмотря на карантин

Укравтодор продолжает дорожные работы, несмотря на карантин


фото: ukravtodor
Замедление сезона дорожных работ пока не предвидится, даже несмотря на меры по предотвращению коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Укравтодор поддерживает государственные инициативы в рамках предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19. Поэтому настоятельно рекомендуем всем, кто может работать удаленно, воспользоваться такой возможностью", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все строительные и ремонтные работы продолжаются в штатном режиме.

"Мы настаиваем, чтобы подрядные организации обеспечили необходимые меры безопасности работы сотрудников. А именно: провести информационную кампанию по поводу профилактики вирусных заболеваний, осуществлять регулярный мониторинг самочувствия работников на местах, а также позаботиться о наличии дезинфицирующих средств", - заявили в "Укравтодоре"

 
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