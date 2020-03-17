У нас нет концепции войны, - режиссер "Слуги народа" рассказал о политике телеканала для оккупированных территорий

17 марта, 2020, 16:07

Режиссер "Слуги народа" Алексей Кирющенко, который претендует на должность руководителя русскоязычного канала для оккупированных территорий "Дом" хочет брать деньги у олигархов и студию у "Общественного"

О своем видении концепции развития телеканала для оккупированных территорий Алексей Кирющенко рассказал в интервью the Бабель.

Кирющенко рассказал о концепции "Оптимистичного ТВ".

"У нас нет концепции войны. Нужно прекращать борьбу то за запад, то за восток. Надо душить добром и искать общие ценности, героев. Кто против исторического сериала о козачестве, о борьбе за независимость от Пилипа Орлика до наших дней? Он объединит и запад, и восток, только денег надо много, а их нет", - заявил режиссер

Режиссер "Слуги народа" заявил, что у нового телеканала, который появился за счет украинского иновещания UATV недостаточно финансирования.

"Деньги можно по нитке собрать с олигархов. Большие каналы скинулись и помогли, но новые собственные проекты будут стоить дорого. Крупные частные телеканалы, по моей информации, стоят до 50 миллионов долларов в год, а у нас на все про все десять долларов", - отметил он.

Напомним, крупные медиагруппы предоставили каналу свой премиальный контент за символическую сумму в 100 гривен. На канал и госагентство Укринформ в Госбюджете на 2020 год выделено 257 млн гривен. По его словам, канал нужно переформатировать и строить для него новую студию, не менее 200-300 м кв. "Готовую студию нам никто не подарит, разве что какой-то павильон или заброшенный цех. Первое, куда мы смотрим по поводу студии - "Общественное", чтобы они нас приняли и помогли. Сейчас общаемся с ними", - заявил Кирющенко.