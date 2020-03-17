У нас нет концепции войны, - режиссер "Слуги народа" рассказал о политике телеканала для оккупированных территорий
О своем видении концепции развития телеканала для оккупированных территорий Алексей Кирющенко рассказал в интервью the Бабель.
Кирющенко рассказал о концепции "Оптимистичного ТВ".
"У нас нет концепции войны. Нужно прекращать борьбу то за запад, то за восток. Надо душить добром и искать общие ценности, героев. Кто против исторического сериала о козачестве, о борьбе за независимость от Пилипа Орлика до наших дней? Он объединит и запад, и восток, только денег надо много, а их нет", - заявил режиссер
Режиссер "Слуги народа" заявил, что у нового телеканала, который появился за счет украинского иновещания UATV недостаточно финансирования.
"Деньги можно по нитке собрать с олигархов. Большие каналы скинулись и помогли, но новые собственные проекты будут стоить дорого. Крупные частные телеканалы, по моей информации, стоят до 50 миллионов долларов в год, а у нас на все про все десять долларов", - отметил он.
Напомним, крупные медиагруппы предоставили каналу свой премиальный контент за символическую сумму в 100 гривен. На канал и госагентство Укринформ в Госбюджете на 2020 год выделено 257 млн гривен.
По его словам, канал нужно переформатировать и строить для него новую студию, не менее 200-300 м кв.
"Готовую студию нам никто не подарит, разве что какой-то павильон или заброшенный цех. Первое, куда мы смотрим по поводу студии - "Общественное", чтобы они нас приняли и помогли. Сейчас общаемся с ними", - заявил Кирющенко.
- Напомним, 2 марта состоялась презентация телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий.
- 15 процентов эфира получил "Вечерний квартал". Весь контент предоставили 4 медиагруппы за символическую цену в 100 грн.
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