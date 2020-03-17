 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРуководитель телеканала для ОРДЛО уверен, что Порошенко делил страну по языковому признаку

Руководитель телеканала для ОРДЛО уверен, что Порошенко делил страну по языковому признаку

Режиссер "Слуги народа" Алексей Кирющенко, консультирующий телеканал для оккупированных территорий "ДОМ", считает человеком, объединяющим страну чемпиона СССР Сергея Бубку

О своем видении концепции развития телеканала для оккупированных территорий Алексей Кирющенко рассказал в интервью the Бабель.

Кирющенко назвал "лидером мнений" для телеканала Сергея Бубку:

"Мы знаем лидеров мнений. Всем известный и уважаемый Сергей Бубка. Такие люди важны для становления нации. Какую то программу надо посвятить беседам с этими людьми. Можно создать много документальных и художественных продуктов из серии "Жизнь замечательных людей". Такой развлекательный аспект работает на идею примирения. Но сейчас все упирается в деньги - источников финансирования пока нет".

Он отметил, что телеканал "рекламируют" связанные с ним скандалы:

"Нас больше рекламируют наши скандальные скандалы. Вот товарищ Потураев (депутат "Слуги народа" Никита Потураев, - ред.) сказал, что хочет сбросить бомбу на Москву, - так много людей узнали о канале "Дом". Это не очень человеческая реклама, но антиреклама - тоже реклама. Чтобы выйти на спутники и влиять на мысли, мы должны обрасти своим контентом".

Кирющенко подчеркнул, что его не волнует доля "Квартала" в продукции телеканала.

"Все носятся с этими процентами как с писаной торбой. Они все равно бесплатные, какая разница - 15 или 25 процентов? Это глупые люди, которые раздирают страну, спрашивают о "Квартале". "Квартал" - один из лучших продакшенов в стране."

О контенте на российском ТВ и искусстве, которое вне политики

По его мнению, российская пропагандистская машина занимается пропагандой в политических шоу, но художественный контент на российском ТВ другой.

"На телеканале "Россия" есть понятное для всех "мыло" - предал, умер, попал в беду. Есть украинский "Голос" и есть российский. Зачем искать в российском шоу "Голос" пропаганду Кремля? У них есть украинские песни - и зал им радуется. "Слава Путину" там не кричат. Искусство - вне политики ", - заявил Кирющенко.

Он добавил: "У меня мать - русская, а отец - украинец, мне кого первым убивать: мать или отца? Я все равно люблю и русский, и украинский народы. Я против режима Путина, но не против народа".

"Мы мультикультурные. Украинский и русский языки должны быть в почете. А за разделение по языковому принципу нужно "благодарить" Порошенко", - заявил режиссер "Слуги народа".

Напомним, режиссер "Слуги народа" Алексей Кирющенко, который претендует на должность руководителя русскоязычного канала для оккупированных территорий "Дом" хочет брать деньги у олигархов и студию у "Общественного"

2 марта состоялось презентация телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать