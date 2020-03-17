Руководитель телеканала для ОРДЛО уверен, что Порошенко делил страну по языковому признаку

Кирющенко назвал "лидером мнений" для телеканала Сергея Бубку:

"Мы знаем лидеров мнений. Всем известный и уважаемый Сергей Бубка. Такие люди важны для становления нации. Какую то программу надо посвятить беседам с этими людьми. Можно создать много документальных и художественных продуктов из серии "Жизнь замечательных людей". Такой развлекательный аспект работает на идею примирения. Но сейчас все упирается в деньги - источников финансирования пока нет".

Он отметил, что телеканал "рекламируют" связанные с ним скандалы:

"Нас больше рекламируют наши скандальные скандалы. Вот товарищ Потураев (депутат "Слуги народа" Никита Потураев, - ред.) сказал, что хочет сбросить бомбу на Москву, - так много людей узнали о канале "Дом". Это не очень человеческая реклама, но антиреклама - тоже реклама. Чтобы выйти на спутники и влиять на мысли, мы должны обрасти своим контентом".

Кирющенко подчеркнул, что его не волнует доля "Квартала" в продукции телеканала.

"Все носятся с этими процентами как с писаной торбой. Они все равно бесплатные, какая разница - 15 или 25 процентов? Это глупые люди, которые раздирают страну, спрашивают о "Квартале". "Квартал" - один из лучших продакшенов в стране."

О контенте на российском ТВ и искусстве, которое вне политики

По его мнению, российская пропагандистская машина занимается пропагандой в политических шоу, но художественный контент на российском ТВ другой.

"На телеканале "Россия" есть понятное для всех "мыло" - предал, умер, попал в беду. Есть украинский "Голос" и есть российский. Зачем искать в российском шоу "Голос" пропаганду Кремля? У них есть украинские песни - и зал им радуется. "Слава Путину" там не кричат. Искусство - вне политики ", - заявил Кирющенко.

Он добавил: "У меня мать - русская, а отец - украинец, мне кого первым убивать: мать или отца? Я все равно люблю и русский, и украинский народы. Я против режима Путина, но не против народа".

"Мы мультикультурные. Украинский и русский языки должны быть в почете. А за разделение по языковому принципу нужно "благодарить" Порошенко", - заявил режиссер "Слуги народа".

Напомним, режиссер "Слуги народа" Алексей Кирющенко, который претендует на должность руководителя русскоязычного канала для оккупированных территорий "Дом" хочет брать деньги у олигархов и студию у "Общественного"

2 марта состоялось презентация телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий.