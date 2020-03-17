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Espreso.tvОбществоРоссияне на Донбассе применили противотанковые ракеты и запрещенные минометы, ранен боец ООС

Россияне на Донбассе применили противотанковые ракеты и запрещенные минометы, ранен боец ООС

В понедельник, 16 марта, российские оккупанты 7 раз обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностям 82-мм минометов калибра, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли по укреплениям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Лебединским - с автоматической станковой гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Красногоровки - с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Славное - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы били возле Новотошковское с противотанкового ракетного комплекса; недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - с 82-мм минометов.

16 марта в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

С начала суток 17 марта оккупанты один раз обстреляли украинские позиции: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Березовое россияне били со станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь вследствие этого обстрела не зафиксировано.

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