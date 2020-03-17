Рада приняла закон о поддержке налогоплательщиков при коронавирусе

17 марта, 2020, 09:34

Рада приняла закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни

Об этом передает Еспресо.TV .

Парламент поддержал за основу и в целом законопроект № 3220. За основу документ поддержали 359, а в целом - 359.

Речь идет о проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Законопроект разработан с целью введения налоговых и неналоговых льгот, связанных со сроком уплаты налогов, начислением заработной платы за дни вынужденного простоя, сроками подачи налоговых деклараций, сроками проведения проверок, начисления штрафных санкций и пени, и тому подобное.

Он направлен на защиту как малого так и большого бизнеса от негативных последствий, в связи с неиспользованием экономического потенциала.

Законопроектом предлагается внесение следующих изменений в Налоговый кодекс Украины:

не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года;

установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года;

продлен до 1 июля 2020 срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;

не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта года по 30 апреля 2020 плата за землю;

объекты нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц не является объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка с 1 марта по 30 апреля 2020 года.