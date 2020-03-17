Рада продолжит рассмотрение законопроекта о рынке земли после завершения карантина, - Корниенко

17 марта, 2020, 13:37

Рассмотрение законопроекта о рынке земли продолжится на ближайшем пленарном заседании после завершения карантина

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "РБК-Украина" .

"Календарь план сессии изменено. Следующее пленарное заседание 6-го числа, а то и 14-го. Когда будет ближайшее пленарное заседание, так, считается рынок земли. Можно рассматривать рынок земли на внеочередных заседаниях, сейчас идет дискуссия с юристами. Ведь это вопросы не урегулированы в регламенте ... Есть позиция о том, чтобы в такой период ничего не принимать судьбоносного ", - заявил Корниенко.

Корниенко также добавил, что для завершения рассмотрения вопроса рынка земли необходима целая пленарная неделя заседаний.