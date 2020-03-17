Рада продолжит рассмотрение законопроекта о рынке земли после завершения карантина, - Корниенко
17 марта, 2020, 13:37
Рассмотрение законопроекта о рынке земли продолжится на ближайшем пленарном заседании после завершения карантина
Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "РБК-Украина" .
"Календарь план сессии изменено. Следующее пленарное заседание 6-го числа, а то и 14-го. Когда будет ближайшее пленарное заседание, так, считается рынок земли. Можно рассматривать рынок земли на внеочередных заседаниях, сейчас идет дискуссия с юристами. Ведь это вопросы не урегулированы в регламенте ... Есть позиция о том, чтобы в такой период ничего не принимать судьбоносного ", - заявил Корниенко.
Корниенко также добавил, что для завершения рассмотрения вопроса рынка земли необходима целая пленарная неделя заседаний.
- Напомним, 16 марта в обращении к коронавируса президент Украины Владимир Зеленский отметил недопустимость изменений в работе Верховной Рады, а также важность внедрения налоговой, земельной и трудовой реформ.
- Впоследствии источник во фракции "Слуга народа" сообщил, что власти хотите принять земельную реформу 17-18 марта.
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