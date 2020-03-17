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Espreso.tvОбществоРада начала внеочередное заседание

Рада начала внеочередное заседание

Во вторник, 17 марта, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В зале зарегистрировались 324 депутата.

В повестке дня внеочередного заседания - 6 законопроектов, первый из которых (3219) предназначен для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, другие - повышению доступности лекарственных средств и медицинских изделий, изменениям в Налоговый кодекс на период мероприятий по предотвращению коронавируса и работе Верховной Рады на период карантина .

Кроме того, на 17 марта запланировано очередное заседание Рады, во время которого нардепы должны рассмотреть законопроекты о рынке земли, оборонные закупки, введение единого счета для уплаты налогов и единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование, внутренний водный транспорт, местное самоуправление, публичные закупки , общественное телерадиовещание, законопроект по вопросам гражданства и другие.

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