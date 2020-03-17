"Вор должен сидеть в тюрьме", - Венедиктова заявила, что в Украине нет политических преследований

17 марта, 2020, 09:54

Кандидат на должность генерального прокурора Ирина Венедиктова заявила, что в Украине нет политических преследований

Об этом она заявила во время внеочередного заседания Рады, передает Еспресо.TV .

Венедиктова ответила на вопрос депутата от "ЕС" Николая Княжицкого, будет ли она действительно политически независимой и будут ли отсутствуют политические преследования.

"Каждый юрист в этом государстве должен стоять на принципах верховенства права. Этот приниц лишает нас каких-то других механизмов и коридоров. Мне кажется, не надо сгущать краски. Всегда генеральный прокурор может выйти в комитет ВР, вы можете его пригласить, можете прийти к нему и задать все вопросы. в Украине нет политических преследований. На этом надо делать акцент. А вор должен сидеть в тюрьме ", - сказала она.