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Espreso.tvОбщество"Вор должен сидеть в тюрьме", - Венедиктова заявила, что в Украине нет политических преследований

"Вор должен сидеть в тюрьме", - Венедиктова заявила, что в Украине нет политических преследований

Кандидат на должность генерального прокурора Ирина Венедиктова заявила, что в Украине нет политических преследований

Об этом она заявила во время внеочередного заседания Рады, передает Еспресо.TV .

Венедиктова ответила на вопрос депутата от "ЕС" Николая Княжицкого, будет ли она действительно политически независимой и будут ли отсутствуют политические преследования.

"Каждый юрист в этом государстве должен стоять на принципах верховенства права. Этот приниц  лишает нас каких-то других механизмов и коридоров. Мне кажется, не надо сгущать краски. Всегда генеральный прокурор может выйти в комитет ВР, вы можете его пригласить, можете прийти к нему и задать все вопросы. в Украине нет политических преследований. На этом надо делать акцент. А вор должен сидеть в тюрьме ", - сказала она.

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