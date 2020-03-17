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Espreso.tvОбщество"Оставаться не считаю возможным и этичным": Чумак о своем увольнении из Генпрокуратуры

"Оставаться не считаю возможным и этичным": Чумак о своем увольнении из Генпрокуратуры


фото: mrpl.city
Бывший и.о. генпрокурора Виктор Чумак рассказал, почему он уволился и поделился своим прогнозом относительно нового генпрокурора Ирины Венедиктовой

Об этом он сказал в эфире программы "Вечер с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV .

"Я написал заявление на увольнение, так как по большому счету должность гепрокурора - политическая. Я пришел с другой командой совсем. Оставаться там не считаю возможным и этичным. Потому что, если говорят, что необходимо провести аудит по правам - это, наверное, правильно провести определенный аудит деятельности прокуратуры. Любой прокурор должен это сделать. Но тут такая ситуация, Рябошапка, который пришел - был частью той же команды, к которой относится и госпожа Венидиктова", - сказал Чумак.

Он добавил, что закон, который был принят по реформе прокуратуры, принимался по представлению президента и был поддержан партией "Слуга народа".

"Я не знаю госпожу Венидиктову лично, чтобы давать ей какие-то оценки. Первые оценки можно будет дать как раз по кадровым назначениям. Я посмотрю на кадровые назначения, если эти кадровые назначения будут такими, что я буду знать людей как профессиональных, ценностных, принципиальных, тогда я скажу: Это классно! Это идет дальше. Если там будут назначения такие, как сегодня гуляют по разным кабинетам, в Интернете, то мне становится страшно", - отметил Чумак.

  • Напомним, Чумак подал в отставку с должности заместителя генпрокурора.

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