"Один человек болеет от вируса, а 10 от страха": украинские звезды объяснили, как уменьшить риски инфицирования

17 марта, 2020, 15:28

Украинские звезды поддержали Министерство здравоохранения Украины в масштабной информационной кампании против распространения коронавируса

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сергей Бубка, Потап, MONATIK, Jerry Heil, Michelle Andrade, Маша Ефросинина, Евгений Клопотенко, Павел Зибров, Дмитрий Шуров, Гарик Корогодский, группа "Время и Стекло", а также министр здравоохранения Украины Илья Емец и его заместитель, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко снялись в информационном ролике против COVID-19.

Звезды своим примером призывают соблюдать простые правила, которые помогают уменьшить риски инфицирования и обезопасить себя. Например, в видео можно увидеть, как Потап предлагает пользоваться бесконтактными способами оплаты, а Павел Зибров призывает не касаться руками лица.

"Коронавирус - это вызов для человечества. Мы можем его принять, и решить проблему вместе!" - отмечается в видео.

Министерство здравоохранения Украины благодарно звездам, которые не остались равнодушными и продемонстрировали свою социальную ответственность к мировой проблеме.