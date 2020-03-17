"Один человек болеет от вируса, а 10 от страха": украинские звезды объяснили, как уменьшить риски инфицирования
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сергей Бубка, Потап, MONATIK, Jerry Heil, Michelle Andrade, Маша Ефросинина, Евгений Клопотенко, Павел Зибров, Дмитрий Шуров, Гарик Корогодский, группа "Время и Стекло", а также министр здравоохранения Украины Илья Емец и его заместитель, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко снялись в информационном ролике против COVID-19.
Звезды своим примером призывают соблюдать простые правила, которые помогают уменьшить риски инфицирования и обезопасить себя. Например, в видео можно увидеть, как Потап предлагает пользоваться бесконтактными способами оплаты, а Павел Зибров призывает не касаться руками лица.
"Коронавирус - это вызов для человечества. Мы можем его принять, и решить проблему вместе!" - отмечается в видео.
Министерство здравоохранения Украины благодарно звездам, которые не остались равнодушными и продемонстрировали свою социальную ответственность к мировой проблеме.
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