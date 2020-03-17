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Espreso.tvОбщество"Нет таблетки, которая позволит вылечить от коронавируса": Ляшко призвал не верить мошенникам

"Нет таблетки, которая позволит вылечить от коронавируса": Ляшко призвал не верить мошенникам


фото: zik
В Министерстве здравоохранения заявили, что нет таблетки, которая позволит вылечить коронавирус

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на внеочередном заседании Рады, передает РБК-Украина.

Ляшко отметил, что на сегодняшний день нет специфического лечения, есть только симтоматическое.

"То есть нет таблетки, которая позволит вылечить больного от коронавирусной болезни. Поэтому не нужно реагировать на распространение той информации, что есть в сети Интернет о том, что продают какие-то уникальные таблетки, которые лечат от коронавирусной болезни. Это мошенничество", - заявил он.

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