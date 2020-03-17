"Мягкотелость - это когда ты зовешь олигархов": Супрун раскритиковала методы Зеленского по сдерживанию коронавируса

17 марта, 2020, 12:08

Экс-министер здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковала вчерашнее заявление президента Зеленского по распространению коронавируса

Об этом она написала в Facebook.

"Президент вчера в выступлении заявил, что" опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность - это союзники коронавируса ".Поставить в один ряд мягкотелость и либеральность, когда речь идет об эффективном реагирования на пандемию - уникальная технология, которую решила взять на вооружение действующая власть ", - написала экс-министер.

Она назвала мягкотелостью - советоваться по каждому важному вопросу и бояться делать что-либо без согласия олигархов

"Мягкотелость - это когда ты боишься делать реальные изменения в судебной и правоохранительных системах, и не замечаешь политически мотивированных дел против ветеранов и волонтеров. Мягкотелость - это когда ты видишь в глазах Путина желание мира", - написала Супрун.

Она отметила, что открытость и честность в отношении угрозы коронавируса и готовности к реагированию, откровенный разговор с гражданами и советы, а не приказы - это не мягкотелость или либеральность, а здравый смысл.

"Там, где действуют гораздо эффективнее действуют демократично и либерально, и не играют в диктатуре для борьбы с коронавирусом. Они не закрывают всех дома и останавливают всю страну, а максимально сосредотачиваются на диагностике и отслеживании всех контактных лиц", - написала Супрун.

Экс-министер добавила, что уголовная ответственность, штрафы и запугивание - это к чему привыкли прибегать совки и русские в любой непонятной ситуации.

"В мероприятиях, которые в последние дни принимают правительство и парламент, становится все меньше рационального и все больше проявляется желание максимально использовать ситуацию в политических целях. Все это происходит с громкими обещаниями, которые не являются подкреплены реальными действиями. В сети все чаще появляются истории людей, которые не могут добиться нормального диагностирования, медики в растерянности и не достаточно осведомлены, управленцы на местах узнают о мерах национального масштаба из новостей ", - написала она.

Супрун призвала, беречь здоровье, здравый смысл и друг друга.