"Коронавирус таки ворвался в Киев": Кличко рассказал подробности о первых инфицированных

17 марта, 2020, 11:33

Зафиксированы в Киеве случаи заражения коронавирусом произошли со студентом, который посещал в Житомирской области инфицированную женщину, и украинской туристкой, которая вернулась из французского курорта

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"Один из больных - молодой киевский студент, контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы. Второй случай - женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции . Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома ", - написал Кличко.

Лиц, контактировавших с инфицированными, пока обследуют врачи.

"Коронавирус таки ворвался в Киев ... Слушаем рекомендации врачей и не дадим ему шансов на стремительное распространение!" - призвал Кличко.