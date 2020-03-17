 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Коронавирус таки ворвался в Киев": Кличко рассказал подробности о первых инфицированных

"Коронавирус таки ворвался в Киев": Кличко рассказал подробности о первых инфицированных


фото: reuters
Зафиксированы в Киеве случаи заражения коронавирусом произошли со студентом, который посещал в Житомирской области инфицированную женщину, и украинской туристкой, которая вернулась из французского курорта

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"Один из больных - молодой киевский студент, контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы. Второй случай - женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции . Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома ", - написал Кличко.

Лиц, контактировавших с инфицированными, пока обследуют врачи.

"Коронавирус таки ворвался в Киев ... Слушаем рекомендации врачей и не дадим ему шансов на стремительное распространение!" - призвал Кличко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

17 марта, 2020 вторник

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать