"Через ж ** у, но работает": фронтмен группы "Друга Рика" рассказал, как в Украине проверялся на коронавирус

17 марта, 2020, 11:21

Фронтмен группы "Друга Рика" Валерий Харчишин сообщил поклонникам, что заподозрил у себя коронавирус

Об этом он написал в Facebook.

Не так давно музыкант вернулся из Италии, после чего у него появились симптомы коронавирусной инфекции.

"Я один из тех, кто оказался в группе риска, вернувшись из Италии в период вспышки эпидемии и впоследствии почувствовал все симптомы вируса опасного в анамнезе COVID-19. Соответственно, посоветовавшись со страховой, было рекомендовано обратиться в" скорую ", - поделился Харчишин.

По словам исполнителя, "скорая" из пригорода Киева повезла его в город Белая Церковь.

"Обследование и госпитализация является вынужденным, а не обязательным шагом и стала для меня единственной опцией, потому что у" багажнике ": сухой кашель, одышка, температура, высокое давление, контакты с потенциально зараженными в итальянской больнице, посещенные аэропорты в Милане, Риме , Турине, Праге и путешествие за рулем из Ломбардии в Лигурии остановками в людных местах. Опять же, путешествие - не для развлечения ", - пояснил музыкант.

Харчишин поделился, что в Белой Церкви его повезли, поскольку "пройти тест по-другому" на коронавирус ему не предложили.

"После нескольких тщетных предложений изменить маршрут в Центральную Киевскую больницу, вы решитесь отпустить" скорую ", чтобы добраться собственным авто / такси / с другом, чтобы не занимать оперативную машину многочасового путешествием в соседний город, то вдруг, бригаде по вызову придется ехать спасать жизни вместо прогулки в БЦ, но вам точно откажут ... Потому на своем авто - "непаложено". Кто знает, может и логическая инструкция, но не за 100км! и вот, по каких-то полтора часа, вы в желанном "инфекционном" отделении больницы N3 Белой Церкви ", - рассказал в Харчишин, как оказался в другом городе.

Однако, на месте выяснилось, что никаких тестов в больнице нету. И что сейчас они находятся в другом городе - Ирпене, откуда и ехала скорая.

"Никаких тестов, в ночь с пятницы на субботу в назначенном Киевской ОГА центре борьбы с" COVED -19 "нет. Они были в Ирпене (откуда быстрая). На вопрос - для чего тогда меня привезли за 100 км от Киева - разводят руками , говоря что-то об инструкциях ", - отметил Харчишин.

В результате выяснилось, что больница успела за собственные средства приобрести экспресс-тесты, однако те не показывают достоверный результат. А показывает его ПЦР-тест, материал из которого должны привезти обратно в Киев в единую предназначенную для этого лабораторию.

"Тест таки сделали в воскресенье (попал в пятницу) в спецлаборатории Киева, показал отрицательный результат, но, по рентгеном у меня обнаружили одностороннюю пневмонию, которая позволила мне оставить бокс N1 с прекрасным видом на белую церковь в Белой Церкви", - сообщил музыкант.

Он ярко подытожил свое "путешествие": "Скажу - все работает, через с ** ку, но работает ... Возможно это только начало, поэтому так трудно дается первый урок"