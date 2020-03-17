"Альфа банк" остановил продажу валюты и закрыл 45 отделений

17 марта, 2020, 11:25

"Альфа банк" приостанавливает работу 45 отделений и вводит ограничения на выдачу наличной иностранной валюты

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Изменения в работе банка связаны с мерами по предупреждению распространения коронавируса Covid-19.

"Альфа банк" с 17 марта приостановил работу 45 отделений по всей стране: в Гайвороне, Знаменке, Каменец-Подольском, Киеве, Львове, Запорожье, Николаеве, Одессе, Полтаве, Тернополе, Ужгороде, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Черновцах.

Также "Альфа банк" прекратил продавать и выдавать клиентам наличную валюту.

"В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченным поставкой в Украину банкнот наличной валюты, продажа наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлена", - сообщили в банке.

При этом банк продолжит через кассы покупать наличную валюту у населения.

Купить в банке можно только безналичный доллар или евро - в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine.

При этом снять доллар с карточек или получить депозит будет невозможно.

"Выдачу наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных) временно приостановлено. Операции с наличным евро - без изменений", - отметили в банке.